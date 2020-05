Resende contabiliza mais dois óbitos por Covid-19 e total vai a oito

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 20:18 horas

Resende – O município contabilizou mais dois óbitos confirmados por Covid-19 nesta segunda-feira (18), através do boletim epidemiológico. As vítimas foram idosos de 87 e 84 anos. Com isso, Resende chega a oito óbitos da doença causada pelo novo coronavírus.

O município também tem mais 15 casos confirmados da doença, chegando ao total de 148, houve aumento de 10,1% em 24 horas. Dos confirmados, 119 já estão recuperados, ou seja, passaram pelos 14 dias de isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas.

Resende possui 1551 moradores com síndromes gripais, sendo que 1383 estão #curados” e 168 em isolamento. Além de 35 casos suspeitos que aguardam resultados dos exames, 105 casos descartados.