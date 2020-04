Resende contabiliza seis pacientes curados do novo coronavírus

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 11:13 horas

Resende – A prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registrou que mais cinco pacientes confirmados com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, estão liberados para voltar às suas atividades normais. Com isso, seis dos 21 casos confirmados em Resende estão curados.

O paciente é considerado curado mediante a dois fatores: quando a pessoa passa pelo isolamento domiciliar por 14 dias e não apresenta piora no quadro de sintomas; e quando o paciente faz um novo exame, onde não consta mais a presença do vírus no organismo.

Dados divulgados pelo último boletim epidemiológico, Resende tem 24 casos suspeitos aguardando resultado da análise laboratorial, 58 descartados, 21 casos confirmados sendo que oito foram feitos através de testes rápidos, seis curados, três óbitos e 414 pessoas com síndromes gripais.