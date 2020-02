Resende contempla mais de 300 famílias com o programa Bolsa Família

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2020, 12:10 horas

Resende – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos de Resende divulgou nesta semana 303 novas famílias foram contempladas com o Programa Bolsa Família, no mês de janeiro. Elas estão com o benefício liberado e poderão realizar o saque nos locais de pagamento.

A seleção, habilitação e concessão dos benefícios para as famílias participantes do programa ocorrem de modo automatizado e impessoal, através do Sibec (Sistema de Benefícios ao Cidadão).

Requisitos

Os requisitos par as famílias serem contempladas no Bolsa Família são: apresentar e ter o perfil aprovado para o programa e ter os dados atualizados no Cadastro Único nos últimos 24 meses. É importante que não haja divergência entre as informações declaradas no cadastro.

As famílias que forem cadastradas pelo programa de transferência de renda recebem pelos Correios duas cartas enviadas pela Caixa: uma com informações gerais sobre o Programa Bolsa Família e a outra com o cartão Bolsa Família. Com o cartão, o beneficiário consegue sacar o valor total do benefício.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Jaqueline Primo, destacou que o caso o beneficiário não tenha recebiedo as cartas, deve entrar em contato com o CRAS (Centro de Referência à Assistência Social) mais próximo.

– Lá os profissionais irão ajudar a saber se o benefício foi liberado pelo Governo Federal. A equipe do Cadastro Único – Bolsa Família está ligando para todos os beneficiários da lista, que de acordo com o Aplicativo Bolsa Família Caixa ainda não sacaram – explicou Jaqueline Primo.

A secretária ainda lembrou que as famílias podem acessar as datas de pagamento do Bolsa Família, consultar parcelas liberadas e também encontrar o ponto de atendimento da caixa mais próximo para receber o benefício através do aplicativo “Bolsa Família Caixa”.

Os atendimentos do Cadastro Único acontecem nos CRAS dos bairros: Lavapés, Itapuca, Jardim Esperança, Toyota, Itinerante, Paraíso e Parque Minas Gerais.

As orientações também ocorrem na Rua Dr.Luis Rocha Miranda, nº 44, no Centro.