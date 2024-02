Resende: Contribuintes têm até quinta-feira para quitar o IPTU com desconto 

Resende – O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Resende foi prorrogado para o dia 29 de fevereiro, tanto para imóveis residenciais quanto para comerciais no município. A medida foi devido ao decreto do último dia 9 de fevereiro, que possibilita a prorrogação do prazo do vencimento das parcelas do imposto. Os contribuintes do município terão desconto de 15% nos pagamentos à vista referentes aos imóveis residenciais e comerciais da cidade, além da possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, com 5% de desconto, até a data do vencimento.

Em 2024, os contribuintes de Resende receberam os carnês através dos correios em formato de carta. Outra novidade é a possibilidade de pagar o IPTU utilizando o cartão de crédito.

Para imprimir a guia de pagamento, basta acessar o site oficial da Prefeitura de Resende e clicar no banner do IPTU. Depois é só preencher a identificação do contribuinte e do imóvel e selecionar “Pagar com cartão”. Um boleto será gerado e o contribuinte deverá clicar em “Pagar”. Na última etapa, é só preencher as informações da bandeira do cartão, quantidade de parcelas e as demais informações para que o pagamento seja finalizado.

– O IPTU é um tributo de muita importância para o crescimento do município. O contribuinte que não fizer o pagamento dentro do prazo vai para a dívida ativa no primeiro dia do ano seguinte. É necessário que o contribuinte sempre faça o pagamento das mensalidades em dia, respeitando a data de vencimento e também para garantir o 5% de desconto – lembrou o secretário municipal de Fazenda, Rogério Madureira Stefano.

A administração municipal reforça que a arrecadação do IPTU fica integralmente no município, sendo aplicado diretamente em obras e melhorias dos serviços.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Departamento de Arrecadação Tributária (DAT), pelo (24) 3381-4609 / 3354-6761 ou pelo e-mail: [email protected].