Resende convoca candidatos para segunda etapa do processo seletivo

Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 15:10 horas

Resende – A prefeitura de Resende est√° convocando os participantes selecionados para a segunda etapa do processo seletivo para contrata√ß√£o tempor√°ria de profissionais da √°rea da sa√ļde. O nome dos candidatos selecionados com os respectivos hor√°rios para se apresentarem est√° dispon√≠vel no Boletim Oficial da prefeitura. As entrevistas acontecer√£o na Universidade Est√°cio de S√°, no endere√ßo Rua Zenaide Vilela, s/n, Jardim Bras√≠lia, Resende.

Processo seletivo na Sa√ļde

Iniciado em mar√ßo deste ano, o Processo Seletivo Simplificado acontece para suprir a necessidade tempor√°ria de profissionais para que tenha a continuidade dos servi√ßos p√ļblicos oferecidos √† popula√ß√£o na √°rea da sa√ļde. As oportunidades de ocupa√ß√Ķes incluem: m√©dico cl√≠nico plantonista; m√©dico cl√≠nico geral; m√©dico epidemiologista; m√©dico pediatra plantonista; m√©dico do trabalho; enfermeiro plantonista; enfermeiro; bioqu√≠mico; t√©cnico de enfermagem; t√©cnico radiologista, t√©cnico de laborat√≥rio.

A sele√ß√£o dos candidatos para a segunda etapa foi feita atrav√©s da contagem de pontos conquistados por crit√©rios e documentos como: diplomas de Especializa√ß√£o, Mestrado e Doutorado; cursos relacionados √† √°rea, conclu√≠dos a partir de 2011; cursos de aperfei√ßoamento relacionados √† √°rea, Jornada e Semin√°rios, com carga hor√°ria igual ou superior a 20 horas; tempo de servi√ßo na fun√ß√£o que concorre; e tempo de servi√ßo na administra√ß√£o p√ļblica.

Nesta etapa, de entrevistas, o candidato deve comparecer somente no dia e hor√°rio marcado, com m√°scara, portando um documento de identifica√ß√£o oficial original com foto e n√£o devem estar acompanhados. A Secretaria Municipal de Administra√ß√£o tamb√©m solicita que o candidato leve uma caneta azul ou preta. O resultado da primeira etapa eliminat√≥ria e as informa√ß√Ķes dos classificados para a segunda etapa est√£o dispon√≠veis no link.

– A etapa de entrevista ser√° realizada pela Diretoria de Gest√£o de Pessoas da Secretaria Municipal de Administra√ß√£o. Os crit√©rios desta etapa, que est√£o dispon√≠veis no edital do processo seletivo, no site oficial da Prefeitura de Resende, incluem: habilidade de comunica√ß√£o, capacidade para trabalhar em equipe, habilidades t√©cnicas e dom√≠nio de conte√ļdo da √°rea de atua√ß√£o e comprometimento. √Č poss√≠vel saber mais a fundo sobre cada um dos crit√©rios no edital do processo ‚Äď explicou o secret√°rio municipal de Administra√ß√£o, Kaio M√°rcio de Paiva.

Em caso de desistência da vaga, o candidato deverá comparecer antes da data agendada para assinatura do termo de desistência.