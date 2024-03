Resende: Creche Parque Minas Gerais será entregue nesta quinta-feira (7)

Resende – Resende realiza nesta quinta-feira (7), às 10h30, a cerimônia de entrega da construção da Creche Municipal Parque Minas Gerais. O espaço fica na Rua São João Del Rey, no bairro Parque Minas Gerais.

A unidade foi construída do zero e tem capacidade para atender até 80 crianças. A Creche do bairro Parque Minas Gerais conta com uma estrutura de seis salas de aula, secretária, setor de arquivo, diretoria, sala de professores, brinquedoteca, banheiros, lavanderia, lactário, refeitório e pátio coberto.

A secretária de Educação de Resende, Rosa Frech, falou sobre a importância da nova unidade para atender os alunos da cidade.

– A Creche Parque Minas Gerais foi completamente construída com uma estrutura preparada para atender crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses, com turmas de berçário e da creche 1 à 3. Esta é mais uma conquista da atual gestão, que tem como um dos principais focos a Educação pública. Com um ensino de qualidade desde os primeiros anos de ensino, conseguimos incentivar e mostrar a importância dos estudos às crianças – disse Rosa.

Também no bairro Parque Minas Gerais, a prefeitura trabalha na construção de uma nova escola com 10 salas de aula, refeitório e mais espaços para o ensino adequado.