Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 15:16 horas

Resende – Nas próximas noites, a prefeitura de Resende irá disponibilizar o Espaço Z para proteger a população em situação de rua das baixas temperaturas. O espaço ficará aberto já a partir desta segunda-feira (26), das 20h às 7h e não haverá limite de vagas, já que a estrutura é ampla, segundo a prefeitura.

As pessoas em situação de rua devem levar seus pertences, principalmente cobertores e colchonetes, mas a prefeitura também vai oferecer mantas térmicas para auxiliar no frio. A expectativa é de que o Espaço Z receba a população até que a frente fria termine no município.

– Na reunião que tivemos nesta manhã ficou muito claro, através das informações meteorológicas trazidas pela Defesa Civil, que os próximos dias serão ainda mais difíceis para aqueles que, por alguma razão, enfrentam a situação de rua. A decisão de criar um abrigo provisório parte da preocupação com a população que não aceita usufruir dos serviços ofertados pela gestão municipal. Não queremos que ninguém fique desamparado e vamos continuar trabalhando para proteger vidas em Resende – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Abordagem noturna

Nos casos das pessoas que também não recorrerem ao Espaço Z como abrigo provisório, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos continuará com o serviço de abordagem noturna e irá distribuir chocolate quente, lanches, marmitex e um material extra durante as ações realizadas em todo o município.

Doações

A população que quiser auxiliar no processo de enfrentamento da frente fria poderá fazer doações e sinalizar algum morador que precisa de assistência. Para isso, o interessado deve utilizar o trígito 199 para entrar em contato com a frente responsável.

Além da reunião de diversas pastas da gestão municipal, a ação terá a parceria da sociedade civil, através de frentes religiosas, que se mobilizará para servir sopa aos abrigados. Para contribuir voluntariamente com as ações durante as noites no Espaço Z, o número de contato é o mesmo das doações, através do 199.