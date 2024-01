Resende: Criminosos atacam policiais a tiros na Morada da Barra

Resende – A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (31) um homem de 26 anos envolvido em um tiroteio no qual policiais militares foram atacados, no bairro Morada da Barra. Os agentes estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar uma troca de tiros envolvendo, inicialmente, uma Saveiro vermelha. No local, porém, os PMs se depararam um com Peugeot prata e foram surpreendidos por três bandidos armados que, ao avistarem a viatura, dispararam contra a guarnição.

Os policiais responderam à agressão com seis disparos. Em meio ao confronto, um dos criminosos, que conduzia o veículo, se rendeu e foi algemado pelos PMs, sendo colocado na viatura e conduzido à 89ª DP.

Após revista no veículo, foram apreendidos uma arma longa CBC Tactical Semiauto calibre .22 LR, municiada com carregador contendo 22 munições intactas de calibre 22 mm. Também foram encontrados dois rádios transmissores com carregador e um celular. O caso foi registrado na Delegacia de Resende.