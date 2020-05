Resende decreta reabertura de academias, igrejas e clubes desportivos a partir de quinta-feira

Matéria publicada em 27 de maio de 2020, 19:45 horas

Acessos aos locais serão limitados, segundo decreto assinado pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz

Resende – Academias, igrejas e clubes desportivos localizados no município de Resende poderão reabrir a partir da próxima quinta-feira (28), segundo o decreto nº 13.318/20, assinado pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz. Os acessos aos locais serão limitados e que não serão permitidas aglomerações durante seus funcionamentos.

Confira o decreto que permite o retorno das atividades em academias e clubes desportivos.

Academias e clubes esportivos

De acordo com o decreto, estão autorizadas reabrirem academias de esporte somente as de ginástica, de musculação, estúdios e funcionais crossfit, e deverão adotar algumas medidas como:

– Higienização as superfícies de toque com álcool em gel 70% ou outro produto adequado, além de higienizar os pisos, as paredes e o banheiro ao menos uma vez por dia com água sanitária ou outro produto adequado;

– Álcool em gel 70% deve estar a disposição na entrada e em local de fácil acesso para que clientes e funcionários possam utilizar;

– Pelo menos um funcionário de cada academia deve anotar o horário de entrada e saída de cada cliente na recepção ou outro local adequado para controle da frequência (orientação é que o cliente fique no máximo 60 minutos no local);

– Academias devem respeitar o limite de 30% da lotação, todas as pessoas devem usar máscaras de proteção individual, e as áreas devem ser interditadas duas vezes aos dias para limpeza geral e desinfecção;

– Atividades que gerem contato físico entre os participantes e aulas experimentais e diárias (drop-ins) de pessoas que não morem em Resende estão vedadas;

– Uso de bebedouros com água por pressão está proibido;

Igrejas

Já nas igrejas e nos templos religiosos, será permitida 30% da capacidade dos locais para cultos, missas, reuniões e celebrações. O álcool em gel deverá estar em todas as entradas e todos deverão usar máscaras. As temperaturas precisarão ser aferidas por todos os frequentadores nas entradas dos templos. As pessoas ficarão separadas umas das outras por 1,5 metro de distância.

O decreto recomenda que idosos acima de 60 anos não compareçam aos locais e permaneçam em casa, já que os locais continuarão transmitindo as celebrações via internet.

Comércio

O funcionamento do comércio segue de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. Já os shoppings, de segunda a sexta, das 12 às 20 horas. Aos sábados poderão abrir as atividades médicas , como laboratórios, clínicas e óticas; postos de combustíveis; transportadoras; mercados; açougues; hortifrútis; padarias; casa de ração e insumos agrícolas; loterias; serviços funerários; restaurantes e lanchonetes; lojas de conveniência; borracharias; oficinas mecânicas e lojas de material de construção.

Os restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência poderão funcionar até o dia 14 de junho com até 30% de sua ocupação, até às 18 horas. Após esse horário, restaurantes e lanchonetes somente poderão funcionar pelo sistema de delivery. Já a partir do dia 15, poderão funcionar com até 30% de ocupação até às 23 horas.