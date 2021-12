Resende divulga calendário de vacinação contra Covid-19 para a próxima semana

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 17:37 horas

De 20 a 23 de dezembro serão aplicadas segundas doses e doses de reforço, em diferentes unidades de saúde

Resende – A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o calendário de vacinação contra Covid-19 para a próxima semana. No cronograma serão aplicadas segundas doses da Pfizer, Janssen e as doses de reforço, de 20 a 23 de dezembro.

Nesta segunda-feira, dia 20, haverá vacinação contra Covid-19 em horário estendido, das 17h às 20h, nas seguintes unidades: Policlínica Manejo, ESF Paraíso e Clínica da Família. Nestes locais serão aplicadas as segundas doses da Pfizer para as pessoas a partir de 12 anos, vacinadas até o dia 29/11. E ainda serão aplicadas as doses de reforço para população a partir de 18 anos, vacinada com a segunda dose até 31/07.

Já no dia 21, a vacinação acontecerá no período das 8h às 12h, nas seguintes unidades: postos de saúde, Centro Municipal de Imunização, Policlínica Manejo e Cidade Alegria. Neste dia, pessoas a partir de 12 anos, vacinadas com a Pfizer até 30/11 receberão a segunda dose do mesmo imunizante. Além disso, as equipes também aplicarão as doses de reforço no grupo com idade acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até o dia 31/07.

Na quarta-feira, dia 22, haverá novamente aplicação da segunda dose da Pfizer para pessoas a partir de 12 anos, vacinadas até o dia 01/12. E ainda dose de reforço para o público acima de 18 anos, vacinado com a segunda dose até o dia 31/07. Para esses dois grupos, a vacinação acontecerá das 8h às 12h, nas seguintes unidades: postos de saúde, Centro Municipal de Imunização, Policlínica Manejo e Cidade Alegria.

A gestão municipal também preparou para a quinta-feira, dia 23, aplicação da segunda dose da Pfizer para população acima de 12 anos, vacinada até 02/12. Além da dose de reforço para os munícipes acima de 18 anos, vacinados com a segunda dose até 31/07. A vacinação será das 8h às 12h, nos postos de saúde, Centro Municipal de Imunização, Policlínica Manejo e Cidade Alegria.

“Preparamos uma nova semana de vacinação contra Covid-19 antes do período do recesso de Natal. Esta será mais uma oportunidade para aqueles que ainda não receberam a segunda dose da Pfizer e também para as pessoas que já estão aptas para receber a dose de reforço. Basta comparecer aos locais, com os documentos de identidade, cpf, comprovante de residência e o cartão de vacinação da Covid-19. Nós estamos avançando na luta contra a Covid-19, graças a boa adesão dos munícipes com a vacinação. Por isso, é muito importante que as pessoas se vacinem para garantir sua proteção e também a dos seus familiares e amigos. Todas as vacinas são seguras” comentou o secretário de Saúde, Tande Vieira.

Cronograma para a segunda dose da vacina Janssen

A Prefeitura também realizará a aplicação da segunda dose da Janssen para os moradores de todos os bairros de Resende, nos dias 21 a 23 de dezembro. Na terça-feira, dia 21, receberão a segunda dose da Janssen, as pessoas a partir de 18 anos, vacinadas até o dia 13/07. A vacinação será das 13h30 às 16h, nos seguintes postos: ESF Liberdade, Policlínica Manejo, ESF Cidade Alegria, Policlínica Cidade Alegria, Centro Municipal de Imunização, Clínica da Família e ESF Paraíso.

Na quarta-feira, dia 22, haverá outra oportunidade de segunda dose da Janssen para a população acima de 18 anos, vacinada também até o dia 13/07. A ação também será no período da tarde, das 13h30 às 16h, na ESF Liberdade, Policlínica Manejo, ESF Cidade Alegria, Policlínica Cidade Alegria, Centro Municipal de Imunização, Clínica da Família e ESF Paraíso.

E o último dia para a aplicação da segunda dose da Janssen será na quinta-feira, dia 23. Pessoas acima de 18 anos vacinadas com a Janssen até o dia 13/07 poderão receber a segunda dose do mesmo imunizante, das 13h30 às 16h, na ESF Liberdade, ESF Cidade Alegria, Policlínica Cidade Alegria, Centro Municipal de Imunização, Clínica da Família e ESF Paraíso.

Foto: Douglas Pacheco