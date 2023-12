Resende divulga programação das Feiras Livres para fim de ano

Resende – Em virtude das comemorações de fim de ano, a Prefeitura de Resende preparou uma programação especial para que os moradores possam comprar os alimentos fresquinhos e fazer suas últimas confraternizações nas Feiras Livres da cidade.

Nos dias 22 e 29 de dezembro (sextas-feiras), a Feira Livre da Rua Minas Gerais (Parque Tobogã), será das 7h às 12h. Já nos dias 23 e 30 de dezembro (sábados), a Feira que aconteceu Rua Projetada A, na Morada do Contorno, terá as barracas das 7h às 12h. Na véspera do Natal, dia 24 de dezembro, a feira inicia às 7h e segue até as 14h.

Para garantir uma virada de ano especial, a Prefeitura disponibiliza o espaço para feirantes no dia 31 de dezembro, mesmo sem atividades programadas. Uma oportunidade para aqueles que desejam iniciar o novo ano compartilhando seus produtos e celebrando com a comunidade.

– A programação especial nas feiras livres de Resende não apenas oferece um ambiente apropriado para compras e negócios, mas também ressalta a importância de fortalecer os laços, além de celebrar as tradições locais. Mesmo sem programação efetiva no último dia do ano, possibilitamos que o feirante que desejar montar sua barraca no Parque das Águas, poderá ofertar seus produtos à vontade – explicou Tiago Diniz, secretário de Indústria e Comércio.