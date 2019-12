Resende doa brinquedos para crianças da região das Barras

Matéria publicada em 25 de dezembro de 2019, 09:48 horas

Ação aconteceu no CRAS Parque Minas Gerais

Resende – A prefeitura de Resende promoveu uma ação de solidariedade para crianças que vivem na região das Barras. Evento aconteceu no CRAS Parque Minas Gerais.

Os 300 brinquedos entre bonecas, bolas e carrinhos foram arrecadados através do publico, que participou do mais recente “Música na Feira” e do “Recital Solidário” na Igreja do Rosário.

O presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, contou que o intuito da campanha foi de unir a cultura e a solidariedade.

– É importante termos consciência de que não só nessa época, mas a solidariedade tem que ser constante e por isso fizemos isso ao longo do ano em quase todos os eventos – comentou o presidente.