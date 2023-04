Resende: dois homens são detidos com carro roubado na Dutra

Matéria publicada em 23 de abril de 2023, 17:11 horas

Resende – Dois homens foram detidos, neste domingo (23), por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 336 da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende. Os suspeitos, o condutor de 30 anos e o passageiro de 25 anos, estavam em um Honda Fit roubado no dia 30 de março de 2023, no Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, o veículo foi abordado durante fiscalizações referentes à Operação Tiradentes 2023. Durante a abordagem, os policiais notaram sinais de adulteração e constataram que se tratava de um veículo clonado. Quando questionado, o condutor afirmou que viu o anúncio de venda na internet por R$ 73.000,00, tendo se deslocado de Taboão da Serra (SP) até Niterói (RJ) para realizar a compra. O motorista teria dado R$ 23.000,00 de entrada e disse que pagaria o restante por meio de parcelas mensais.

Os dois foram detidos por receptação de veículo roubado e a ocorrência foi apresentada na 89ª DP, em Resende.