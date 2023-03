Resende: dupla é presa e adolescente apreendido após troca de tiros com a polícia - Diário do Vale

Resende: dupla é presa e adolescente apreendido após troca de tiros com a polícia

Matéria publicada em 29 de março de 2023, 12:29 horas

Outros dois suspeitos conseguiram fugir; PMs apreenderam maconha, skank e loló

Resende – Dois jovens de 18 anos foram presos, e um adolescente de 15 anos foi apreendido, após troca de tiros com policiais, na manhã desta terça-feira (28), no bairro Baixada da Olaria, em Resende. Outros dois suspeitos conseguiram fugir.

Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar estavam em patrulhamento na Rua Quatro, quando foram surpreendidos pelos disparos e revidaram. Durante a ação, os policiais detiveram os três suspeitos e com eles foram encontradas 146 trouxinhas de maconha, 36 frascos de loló e 26 unidades de skank. Os outros homens envolvidos no confronto fugiram pela Rua Três, em direção às residências.

Segundo a PM, durante a tentativa de fuga, um dos jovens detidos teve um ferimento na boca, e foi levado ao Hospital de Emergência, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Os três foram conduzidos à 89ª DP.