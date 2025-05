Resende: Dupla é presa embalando drogas em casa abandonada

Resende – Dois homens, de 27 e 31 anos, foram presos na tarde desta sexta-feira (9), após serem flagrados embalando drogas em uma casa no bairro Morada da Barra, em Resende.

Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar realizavam patrulhamento na Rua 31 quando notaram uma movimentação suspeita em uma casa abandonada, já conhecida por ser utilizada no tráfico de drogas. Ao entrarem no imóvel, os policiais flagraram os dois suspeitos preparando entorpecentes para a venda.

Durante a verificação da identidade dos homens, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito de 31 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Ele também estava evadido do sistema penitenciário.

Na ação, foram apreendidos dois celulares, duas facas, um estilete, três balanças de precisão, dois tabletes grandes de maconha (totalizando 1,395 kg), um rolo de plástico filme, duas bolsas com etiquetas e 100 embalagens tipo sacolé.

Os dois suspeitos foram levados para a 89ª Delegacia de Polícia (Resende), onde permaneceram presos à disposição da Justiça.