Resende e Bangu empatam pela sexta rodada do Carioca

Matéria publicada em 27 de março de 2021, 17:41 horas

Nova Iguaçu – Com partida sem gols, Resende e Bangu empatam, no estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O jogo equilibrado rendeu ao Gigante do Vale mais um ponto, chegando aos oito na competição e permanecendo momentaneamente na sexta colocação.

A partida teve um primeiro tempo morno, com poucas chances claras de gol. Já no segundo tempo, o treinador Sandro Sargentim colocou a base em campo e o jogo ficou mais movimentado. Jeffinho e Igor Bolt deram mais velocidade ao time.

Na próxima rodada, o Resende enfrenta a Portuguesa, no Estádio do Trabalhador. O jogo acontece na quinta-feira, dia primeiro de abril, às 15h30.