Resende e Barra Mansa recebem o espetáculo “Luiz e Nazinha” - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de novembro de 2022, 13:59 horas

Musical infantil conta a história do Rei do Baião

Barra Mansa e Resende – A apresentação do espetáculo infantil “Luiz e Nazinha” acontece na sexta-feira (18), às 19h, na Fazenda da Posse em Barra Mansa e no sábado (19), às 18h, no Horto do Paraíso, em Resende. O espetáculo é gratuito e com classificação livre.

Com direção de Diego Morais e direção musical de Guilherme Borges, “Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças” conta passagens da infância de Luiz Gonzaga no interior do Nordeste, com destaque para a descoberta do amor, quando o jovem Luizinho (Pedro Henrique Lopes) se apaixona por Nazarena (Aline Carrocino), filha de um coronel que não permite o namoro deles. No elenco, também estão Erika Riba e Sergio Somene. O resultado é uma fábula voltada para toda a família, embalada por grandes sucessos do músico, como “Asa Branca”, “Que Nem Jiló”, “Baião”, “O Xote das Meninas”, “Olha Pro Céu”, entre outros.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo “Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças” integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Sobre a Fundação ArcelorMittal

Criada em 1988, a Fundação ArcelorMittal atua com o propósito de transformar a vida das pessoas de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos. A Fundação atua em três eixos prioritários: Educação, Cultura e Esporte.

Ficha Técnica

Direção: Diego Morais

Direção Musical: Guilherme Borges

Texto: Pedro Henrique Lopes

Elenco: Pedro Henrique Lopes (Luizinho), Aline Carrocino (Nazinha), Erika Riba (Santana / Elvira) e Sergio Somene (Januário / Raimundo)

Cenário: José Claudio Ferreira

Figurino e adereços: Wanderley Nascimento

Iluminação: Pedro Henrique Lopes

Produção e realização: Entre Entretenimento

