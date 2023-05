Resende é derrotado pela Portuguesa-RJ na Ilha do Governador

Matéria publicada em 20 de maio de 2023, 20:53 horas

Partida, válida pela 3° rodada da Série D, terminou 3 a 2 para os donos da casa; Igor Bolt marcou os dois gols alvinegro

O Resende sofreu a virada no segundo tempo e perdeu para o Portuguesa por 3 a 2 na noite deste sábado (20), na Ilha do Governador, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os dois gols do Gigante do Vale foram marcados por Igor Bolt. Marcelo Toscano, Anderson Rosa e Wellington Cézar marcaram para os donos da casa.

Na próxima rodada do Brasileiro, o Alvinegro visita o Santo André-SP, sábado, dia 27, às 15h, no estádio Bruno José Daniel. Já pela A2 do Campeonato Carioca, o próximo confronto será nesta quarta-feira (24), diante do Araruama, às 15h, no estádio do Trabalhador.

O jogo

Pressionando desde o apito inicial, o Resende abriu o placar em um golaço de Igor Bolt, aos 27 minutos. A Portuguesa-RJ passou a pressionar, mas a primeira etapa terminou com vantagem alvinegra graças a duas grande defesas de Jefferson Luís.

A Lusa conseguiu igualar o marcador na volta do intervalo, com Marcelo Toscano, aos 11 minutos. Com o empate, os donos da casa passaram a pressionar, mas foi o Gigante do Vale que chegou novamente ao gol, mais uma vez com Igor Bolt, aos 20 minutos.

Em desvantagem, os donos da casa se mandaram para o ataque e empataram novamente aos 27 minutos, com Anderson Rosa. Três minutos depois, o Resende ficou com um jogador a menos, após Joanderson ser expulso.

Com a vantagem numérica, a Portuguesa aumentou a pressão e chegou à virada aos 48 minutos, com Wellington Cézar.

Campeonato Brasileiro Série D – 3ª rodada

Portuguesa 3×2 Resende

(17/05/2023 – estádio Ilha do Governador – 18h)

Resende: Jefferson Luís; Juninho, Rildo, Joanderson e Sendeski; Khevin Fraga, Paulinho (Andrey) e Igor Bolt (Medina); Alex Sander (Bismarck), Emerson Urso (Higor) e Kaique (Orlando Jr.) Técnico: Eudes Pedro.

Gols: Marcelo Toscano, Anderson Rosa e Wellington Cézar (POR); Igor Bolt (RES)

Cartão amarelo: Watson e Marcelo Toscano (POR), Khevin Fraga, Jefferson Luis, Joanderson (RES)

Cartão vermelho: Joanderson (RES)