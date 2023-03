Resende é derrotado pelo Ferroviário-CE e se despede da Copa do Brasil - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 18:06 horas

Partida terminou em 2 a 1 para os visitantes, que avançaram para a segunda fase



Resende – O Resende foi derrotado por 2 a 1 pelo Ferroviário-CE na tarde desta terça-feira (28), e foi eliminado da Copa do Brasil. Os visitantes abriram o placar com Alisson e ampliaram com Ciel. No segundo tempo, o Gigante do Vale descontou com Igor Bolt. O clube alvinegro se despede na primeira fase da competição e já mira o próximo confronto do Campeonato Carioca contra o Botafogo, no próximo domingo (5), às 16h, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

O jogo

O Ferroviário abriu o placar com Alisson, aos 18 minutos. O Resende buscou o empate e quase igualou o marcado com Balotelli em um chute cruzado, mas Douglas Dias se esticou todo para fazer a defesa e evitar o gol adversário aos 26 minutos. Porém, foram os visitantes que ampliaram o marcador com Ciel, aos 38 minutos da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Gigante do Vale pressionou em busca do gol e conseguiu diminuir com Igor Bolt, que entrou no intervalo, aos 22 minutos. A pressão alvinegra se intensificou e o empate quase chegou com Bismarck, aos 27, mas o atacante acabou finalizando para fora após boa triangulação no ataque.

Nos minutos finais, o Resende, novamente com Igor Bolt, quase chegou ao segundo aos 44 minutos, após linda jogada individual do camisa 10, mas a defesa adversária conseguiu desarmá-lo na hora da finalização já dentro da área. Fim de jogo no estádio do Trabalhador: Resende 1×2 Ferroviário-CE.