Resende é derrotado pelo Madureira em Conselheiro Galvão - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2023, 17:55 horas

Resende – O Resende foi derrotado por 1 a 0 pelo Madureira na tarde deste sábado (11), em Conselheiro Galvão, pela 8° rodada do Campeonato Carioca 2023. Gustavo Coutinho marcou o gol do jogo.

O próximo jogo do Resende no Campeonato Carioca é diante do Flamengo, dia 18, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, em jogo atrasado da 7° rodada do Estadual.

O jogo

Ocupando o campo de ataque deste o início, o Resende quase abriu o placar aos 15 minutos. Giovanni bateu da entrada da área, Dida espalmou e, no rebote, Stefano acertou a trave.

A pressão alvinegra seguiu e, aos 19 minutos, Giovanni teve mais uma chance. Stefano roubou a bola e tocou para Giovani, que bateu na saída de Dida e a bola saiu tirando tinta da trave.

Após a parada técnica, o Madureira chegou a equilibrar o jogo, porém, não conseguiu assustar Victor Brasil. A primeira defesa do goleiro alvinegro foi apenas aos 15 do segundo tempo, em um chute à queima roupa de Marcelinho.

Aos 30 minutos, os donos da casa abriram o placar com Gustavo Coutinho. Nos minutos finais, o Resende saiu em busca do empate, mas não conseguiu evitar a derrota. Fim de jogo em Conselheiro Galvão: Madureira 1×0 Resende.