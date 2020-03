Resende é goleado no Maracanã

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 20:07 horas

Rio de Janeiro – O Fluminense recebeu o Resende no Maracanã, neste domingo (08), venceu por 4 a 0, e manteve o 100% de aproveitamento em duas rodadas de Taça Rio. Wellington Silva, Marcos Paulo, Nene e Gilberto marcaram os gols da vitória Tricolor. O Time de Guerreiros agora volta novamente suas atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (11), o Flu vai a Florianópolis enfrentar o Figueirense, pela partida de ida da terceira fase da competição. Já o Resende volta a campo no próximo sábado, dia 14, contra o Macaé, no Estádio do Trabalhador.

O jogo

O Fluminense iniciou a partida marcando em cima. E em uma dessas pressões, logo aos dois minutos, Nene roubou a bola na entrada da área, arriscou o chute e jogou por cima da trave. Quatro minutos depois, Orinho foi derrubado na risca da grande área. Na cobrança de falta, Nene bateu com categoria e levou muito perigo. A pressão continuou e deu resultado. Aos sete, Pacheco cruzou por baixo e Wellington Silva escorou para o fundo da rede, abrindo o placar para o Tricolor.

Aos 17, novamente Nene arriscou e levou perigo após recuperar bola no campo ofensivo. O Flu criou nova boa chance aos 22, Marcos Paulo foi ao fundo e rolou para trás. Gilberto chegou batendo forte e quase marcou. E no último lance da etapa inicial, o Flu quase ampliou. Nene bateu colocado, o goleiro fez a defesa, mas soltou a bola. No rebote, uma confusão entre Marcos Paulo, Gilberto e os defensores do Resende e a bola quase entrou.

No segundo tempo, quem estava no banheiro ou comprando um lanche não viu o segundo gol do Fluminense. Com um minuto da etapa final, Nene cobrou falta na área, a bola desviou e obrigou o goleiro do Resende a fazer grande defesa. Só que no rebote, Marcos Paulo apareceu para ampliar o placar. O terceiro quase saiu aos cinco. Após escanteio, Nino subiu mais do que a defesa e testou com perigo.

Aos 14 minutos, finalmente Nene marcou o seu. Hudson recebeu na área e foi derrubado. Pênalti. Na cobrança, o camisa 77 marcou seu nono gol na temporada. Cinco minutos depois, a primeira mudança no Fluminense. Marcos Paulo deu lugar a Paulo Henrique Ganso.

E logo antes da parada técnica, o Fluminense marcou o quarto. Fernando Pacheco fez linda jogada, cruzou para trás e achou Nene. O 77 bateu colocado e o goleiro fez grande defesa. No rebote, Gilberto, aniversariante do último sábado, botou para a rede e garantiu o presente para a torcida Tricolor. Aos 25 minutos, a segunda mexida no Fluminense. Nene deixou o gramado para a entrada de Miguel. Logo depois, Dodi entrou na vaga de Hudson. O Flu manteve a pegada e garantiu o placar até o fim da partida.