Resende é referência no país em ações de acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2021, 09:45 horas

Secretaria Municipal de Assistência Social vem sendo procurada por diferentes cidades para replicar ações de sucesso que acontecem no município, como o Programa Família Acolhedora

Resende- Dando sequência às suas ações de sucesso, a Secretaria Municipal de Assistência Social tornou-se referência para outros municípios do Brasil.

A exemplo disto, pode ser citado o Programa Família Acolhedora, que recebeu representantes de Barra do Piraí (RJ), Arraial do Cabo (RJ), Itaguaí (RJ), Caraguatatuba (SP) e Salete (SC) com interesse nas atividades de acolhimento a crianças e adolescentes afastados de suas famílias por determinação judicial.

Além disso, durante a pandemia de Covid-19, as ações da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos foram ainda mais eficientes e direcionadas à população, já que muitas famílias foram prejudicadas econômica e psicologicamente. Logo no início do ano, em fevereiro, os moradores da região de Visconde de Mauá foram beneficiados com a instalação de uma base do Centro de Referência da Assistência Social para atendimentos técnicos e dos serviços do Cadastro Único (CadÚnico). O objetivo da instalação é de que os moradores da localidade e também da zona rural pudessem contar com atendimento três vezes na semana e não mais a cada 15 dias com o Cras itinerante. Mais de 270 famílias cadastradas foram contempladas.

E foi pensando na população que não aceita acessar os serviços da Assistência Social, a Prefeitura de Resende arrecadou caixas de leite para confeccionar mantas térmicas durante os dias de inverno rigoroso no mês de julho. Na mesma época, o anúncio de uma frente fria fez com que a gestão municipal adotasse o Espaço Z como um abrigo provisório para pessoas em situação de rua, o que teve muita aceitação e ajuda da população. ONGs se reuniram para oferecer sopa à população que buscou o abrigo temporário.

– Infelizmente, sabemos que nem todas as pessoas acessam os serviços oferecidos pela Prefeitura, como o acolhimento institucional, onde as pessoas em situação de rua podem passar a noite. Por isso, a iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de disponibilizar o Espaço Z para acolher as pessoas durante o inverno foi de extrema importância. A solidariedade da população resendense que, sempre que necessário ajuda quem mais precisa, também foi fundamental nesse período – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Já no último semestre de 2021, a gestão municipal iniciou um projeto de culinária para os usuários do Acolhimento Institucional da Prefeitura, que funciona como abrigo 24h para pessoas que se encontram em situação de rua. A iniciativa busca preparar os usuários para o trabalho formal.

Outra medida adotada este ano pela Prefeitura de Resende foi o convênio pioneiro com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), por meio da Penitenciária Luis Fernandes Bandeira Duarte, no distrito de Bulhões. O projeto promove o cultivo de hortaliças e alimentos plantados pelas mãos de apenados do próprio presídio. No primeiro cultivo, foram recolhidas 12 caixas com hortaliças, que foram destinadas a 20 famílias em situação de vulnerabilidade econômica cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

No início de dezembro, a Prefeitura deu continuidade ao processo de instalação de brinquedos adaptados para pessoas com deficiência em pontos da cidade. Os locais receberam um kit de equipamentos com balanço, gangorra e gira gira, todos adaptados Além do Parque Embaixador, serão beneficiados o Ginásio da Cidade Alegria, o Primeiro Centro Municipal de Esportes e a área de lazer do Parque Minas Gerais.