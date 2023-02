Resende e Volta Redonda terão sequência decisiva no Carioca - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 08:25 horas

Gigante do Vale é o penúltimo colocado e foge do rebaixamento; Esquadrão de Aço busca classificação

Resende e Volta Redonda – Em momentos diferentes e posições opostas na tabela do Campeonato Carioca, Resende e Voltaço jogam neste fim de semana por objetivos diferentes. O primeiro busca se distanciar da zona do rebaixamento, em um confronto direto contra o Nova Iguaçu, na tarde de sábado, às 15h30, no estádio Laranjão, na Baixada Fluminense. Já o Voltaço, que ocupa a quinta colocação e está apenas a um ponto do Vasco, primeiro time no G4, tem jogo decisivo no domingo (26), às 15h30, contra o Bangu, no estádio Moça Bonita.

Diferente dos últimos anos, a campanha do Resende não é boa. São quatro pontos ganhos, tendo conquistado apenas uma vitória, um empate e sofrido seis derrotas. A equipe está em 11ª lugar, à frente somente do lanterna Boavista, que tem dois pontos. Na última partida, realizada no Raulino de Oliveira, diante do Flamengo, que estava com um time misto entre reservas e garotos do Sub-20, o time saiu derrotado por 2 a 0.

O Nova Iguaçu está na décima colocação com sete pontos, também visando subir na tabela e se distanciar das últimas posições. O confronto é tido como um ‘jogo de seis pontos’ para os dois clubes. Além de escapar da zona do rebaixamento, o Resende também foca em conseguir um lugar no G8, para entrar na zona de classificação das semifinais da Taça Rio.

Já na parte de cima da classificação, o Voltaço desafia os grandes e busca ser o “estranho no ninho” entre os times de maior investimento. Para isso o time precisa vencer o Bangu, que vem de derrota para o Botafogo e ocupa a sexta colocação do campeonato com 12 pontos, um a menos que o Volta Redonda. O Tricolor de Aço vem embalado pela classificação na Copa do Brasil, quando venceu o Falcon-SE por 3 a 1, de virada, na quarta-feira (22).