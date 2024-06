Resende – O Resende empatou por 0 x 0, com o América, neste domingo (30), no Estádio do Trabalhador, em Resende, em partida válida pela 7ª rodada do Cariocão A2.

O Gigante do Vale permanece na 8ª posição da tabela de classificação com sete pontos e segue distante da zona de classificação para a fase final da competição.

Na próxima rodada, o time comandado pelo treinador Leiria enfrentará o Duque de Caxias, no sábado (6), no Estádio Marrentão, em Duque de Caxias.