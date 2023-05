Resende empata com o Vitória-ES na estreia da Série D

Matéria publicada em 6 de maio de 2023, 18:23 horas

Gol do Gigante do Vale foi marcado pelo prata da casa Léo Pedro

Espírito Santo – O Resende iniciou a Série D do Campeonato Brasileiro conquistando um importante ponto fora de casa. O Gigante do Vale empatou em 1 a 1 com o Vitória-ES na tarde deste sábado (6), no estádio Salvador Costa, em Espírito Santo. O gol alvinegro foi marcado pelo prata da casa Léo Pedro e Tony Ribeiro anotou para os donos da casa.

Na próxima rodada, o Resende recebe o Democrata de Governador Valadares-MG, sábado, dia 13, às 15h, no estádio do Trabalhador.

O jogo

Em um primeiro tempo equilibrado, o Vitória foi o primeiro a assustar, porém, parou em Jefferson Luís, que fez uma sequência de duas grandes defesas, evitando o gol adversário. A resposta do Resende veio em dose dupla, com o atacante Bismarck, que teve duas chances para abrir o placar, porém, o primeiro tempo terminou sem gols.

Na volta do intervalo, os donos da casa abriram o placar com Tony Ribeiro, logo aos três minutos. Em busca do empate, o Resende passou a pressionar e só não igualou o marcador porque parou em duas grandes defesas de Camilatto.

De tanto insistir, o Gigante do Vale acabou premiado nos acréscimos. Orlando Jr. tocou para Léo Pedro, que matou no peito e, de primeira, acertou um lindo chute para empatar a partida aos 46 minutos. Fim de jogo no estádio Salvador Costa: Vitória-ES 1×1 Resende.

Campeonato Brasileiro Série D – 1° rodada

Vitória-ES 1×1 Resende

(06/05/23 – estádio Salvador Costa – 15h)

Resende: Jefferson Luís; Cesinha (Juninho), Rildo, Felipe Gomes e Higor Martins; Khevin Fraga (Andrey), Sendeski (Léo Pedro) e Geovani (Kaique); Emerson Urso (DG), Orlando Jr. e Bismarck. Técnico: Eudes Pedro.

Cartão Amarelo: Khevin e Bismarck (RES)

Gols: Tony Ribeiro (VIT); Bismarck (RES)