Resende empata com o Serrano em casa pelo Cariocão A2

Resende – O Resende empatou em 1 × 1 com o Serrano neste sábado (15), no Estádio do Trabalhador, em partida válida pela 5ª rodada Cariocão A2.

Davi Ferreira marcou o gol do Serrano, aos 32 minutos do primeiro tempo, e Vitor Braga cobrou um pênalti, e empatou o jogo para o Gigante do Vale no último minuto da etapa final.

A equipe está na 8ª posição da tabela de classificação com cinco pontos.

Na próxima rodada, o time dirigido pelo treinador Carlos Leiria irá até Saquarema, enfrentar o Araruama, no sábado (22), às 14h45, em Bacaxá.

Base

As equipes Sub-13 e 14 do Resende enfrentaram o América, neste sábado, no CT do Tigres, em Xerém, em partidas válidas pelo quadrangular final da Série Prata do Campeonato Metropolitano.

O time Sub-13 empatou o seu jogo em 0 × 0 e o Sub-14 foi derrotado por 2 × 1.