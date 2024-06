Resende empata fora de casa pelo Cariocão A2

Saquarema – O Resende empatou por 1 x 1 com o Araruama, no sábado (22), no Estádio Elcyr Resende (Bacaxá), Saquarema, em partida válida pela 6ª rodada do Cariocão A2.

A equipe da região dos lagos marcou o seu gol aos 32 minutos do segundo tempo com o Adílio Dybala, em um chute cruzado.

O atacante Eduardo Tanque empatou o jogo para o Gigante do Vale aos 48, com um golaço de fora da área.

Com este resultado, o Resende segue na 8ª posição com 6 pontos.

Próximo Jogo

Na próxima rodada, o Gigante do Vale receberá o América, no sábado (29), às 14h45, no Estádio do Trabalhador, em Resende.