Resende encerra preparação para enfrentar o Madureira pelo Campeonato Carioca - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 17:11 horas

Partida será neste sábado (11), às 15h30, em Conselheiro Galvão

Resende – Após uma semana cheia de treinamentos, o Resende encerrou na manhã desta sexta-feira (10), no CT Pelé Academia, a preparação para enfrentar o Madureira pela oitava rodada do Campeonato Carioca 2023. O confronto será neste sábado, dia 11, às 15h30, em Conselheiro Galvão.

O volante Dener, ressaltou a importância deste período de treinos para um confronto direto pelo G8 do Estadual, uma vez que a diferença entre o Gigante do Vale, 11° colocado, com quatro pontos, e o Tricolor Suburbano, 8ª colocado, é de apenas dois pontos.

– Foi muito proveitosa esta semana cheia de treinamentos que tivemos. Conversamos bastante, corrigimos erros que estávamos cometendo nos jogos, recuperamos atletas que estavam no Departamento Médico e conseguimos traçar uma boa estratégia para buscar uma grande vitória diante do Madureira, nos recuperando na competição. Sabemos que será uma partida difícil, contra uma equipe que jogará em casa e também precisa do resultado positivo, mas nosso elenco é forte, está focado em conquistar os três pontos – projetou o capitão alvinegro.

Para este confronto, o Resende terá o desfalque do goleiro Jefferson Luis, expulso na rodada passada. Os substitutos para a posição são Victor Brasil, Pedrão e Gustavo.