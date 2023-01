Resende encerra sequência de jogos-treinos contra o Botafogo no Nilton Santos - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2023, 07:24 horas

Atividade foi disputada na noite deste sábado, dia 7

O Resende enfrentou o Botafogo na noite deste sábado, dia 7, no estádio Nilton Santos, em um jogo-treino preparatório para o Campeonato Carioca 2023. A atividade teve três tempos de 40 minutos e todos os 31 atletas relacionados pelo técnico alvinegro, Sandro Sargentim, entraram em campo.

– Muito proveitoso, pois conseguimos testar algumas formações e atletas em diferentes setores, pensando nas diversas situações de jogo que podem acontecer. Chegamos nesta última semana antes da estreia e a avaliação foi muito positiva do período de preparação. Aproveitar agora para acertar alguns detalhes e temos tudo para fazer uma grande temporada, brigando pelos objetivos traçados – analisou Sargentim.

Este foi o quinto jogo-treino que o Resende fez durante a pré-temporada. Antes, o Gigante do Vale havia enfrentado o São José-SP, duas vezes, sendo uma no CT Pelé Academia e outra na cidade paulista, Athletic-MG, na Pelé Academia, e Taubaté-SP, no CT do adversário.

A estreia do Resende no Campeonato Carioca será diante do Fluminense, no próximo sábado, dia 14, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira.