Resende enfrenta a Cabofriense pela A2 nesta quarta-feira (31)

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 18:09 horas

Partida será às 15h, no estádio Correão

Resende – O Resende vira a chave e entra em campo em mais uma partida decisiva pela A2 do Campeonato Carioca após buscar um empate fora de casa pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Gigante do Vale visita a Cabofriense nesta quarta-feira (31), às 15h, no estádio Correão, pela 3ª rodada do Estadual.

O técnico Eudes Pedro projetou um confronto difícil e destacou que a equipe entrará em campo preparada para buscar os três pontos.

– Será uma outra partida difícil, porque sabemos que todo jogo do Carioca A2 é uma final de Copa do Mundo para a gente. Nosso time vem evoluindo e estamos no caminho certo. Vamos entrar fortes em campo para buscar o resultado positivo – projetou o comandante, que ainda falou sobre o ponto conquistado diante do Santo André no fim de semana.

– Foi um jogo muito difícil. O Santo André é uma equipe tradicional de São Paulo e na Série D é assim, sempre com muita disputa, mas nossa equipe se comportou bem, marcou melhor e tivemos até chances de ganhar a partida. Os jogadores estão entrando com esta determinação e tem que ser assim todos os jogos – analisou.

Para este confronto, o Resende terá o retorno do zagueiro Joanderson, que cumpriu suspensão automática diante do Santo André.