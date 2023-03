Resende enfrenta o Botafogo no Kleber Andrade - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de março de 2023, 11:55 horas

Partida, válida pela 10° rodada do Estadual, será neste domingo, dia 5, às 16h

O Resende enfrenta o Botafogo neste domingo, dia 5, pela 10° rodada do Campeonato Carioca 2023. O confronto, que tem o mando do Gigante do Vale, irá acontecer no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, às 16h.

O técnico alvinegro, Sandro Sargentim, projetou a partida.

– Confio muito no meu grupo de atletas e no meu trabalho. As fases ruins passam e a gente acredita que irá conseguir reverter esta má fase de resultados e espero muito que aconteça já neste domingo diante do Botafogo – afirmou.

O único desfalque do Resende para o jogo é o meia-atacante Igor Bolt, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

O Gigante do Vale ocupa a 11° posição na tabela, dois pontos na frente do Boavista e a seis da Portuguesa-RJ, que abre o G8.