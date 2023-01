Resende enfrenta o Fluminense na estreia do Campeonato Carioca 2023 - Diário do Vale

Resende enfrenta o Fluminense na estreia do Campeonato Carioca 2023

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 15:21 horas

Partida será neste sábado, dia 14, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira

Após oito semanas de pré-temporada, o Resende estreia no Campeonato Carioca 2023 neste sábado (14). O Gigante do Vale irá enfrentar o Fluminense, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira.

O técnico Sandro Sargentim afirmou que a equipe chega pronta para buscar uma vitória e estrear com o pé direito no Estadual.

– Trabalhamos forte durante oito semanas. O time está muito concentrado, focado e determinado em fazer uma ótima estreia. Conhecemos bem o método do Diniz jogar. Uma equipe forte, qualificada e com potencial, mas acredito que estamos preparados, organizados, com expectativa de fazer uma boa estreia e um bom campeonato – destacou Sargentim.

Ingressos

A venda ou troca de ingressos para Resende e Fluminense irá até o intervalo da partida. As entradas para a arquibancada serão vendidas a R$ 40 (R$ 20 meia) e para a cadeira custarão R$ 60 (R$ 30 meia). Ao todo, serão disponibilizados 10 mil ingressos para as duas torcidas.

Pontos de venda:

– Venda online, de 11/01 a 13/01: www.tickethub.com.br

– Estádio Raulino de Oliveira, de 12/01 a 14/01 – 10h às 17h.

Ingressos para a torcida do Resende: bilheteria amarela.

Ingressos para a torcida do Fluminense: bilheterias verde, laranja e azul.

– Sede do Fluminense (Laranjeiras), de 11/01 a 13/01.

– Loteria do Meia-Meia, de 11/01 a 13/01

Avenida Lucas Evangelista de Oliveira Franco, 160.