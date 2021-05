Matéria publicada em 28 de maio de 2021, 14:32 horas

Resende – A Secretaria Municipal de Educação está finalizando as entregas de novos uniformes para os estudantes matriculados na rede municipal de ensino. Até o momento, mais de 11 mil casacos foram entregues apenas neste ano de 2021 para a etapa do Ensino Fundamental.

Estes novos casacos irão completar o conjunto de uniformes que iniciou a distribuição ainda em 2020. O conjunto é formado por uniforme completo com camisa, bermuda, calça e casaco. Vale lembrar que para as crianças da Educação Infantil os conjuntos completos já foram entregues para às famílias.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz destaca que esta entrega dos casacos conclui a medida adotada que foi iniciada em 2020 e de extrema importância para este momento, já que as aulas na rede municipal estão acontecendo de forma híbrida, com aulas presenciais e online.

– Apenas em 2021 já entregamos esses 11 mil casacos concluindo todo o conjunto entregue para as crianças do Ensino Fundamental. Estes uniformes são feitos de boa qualidade e que neste momento em que vivemos ajudam ainda as famílias que mais precisam e que têm dificuldades para comprar uniformes. As crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental agora possuem o uniforme completo com blusa, calça, bermuda e casaco. Assim, vamos investindo em várias áreas da educação pública com melhorias – disse Diogo Balieiro Diniz.

Além da entrega de novos uniformes, a prefeitura segue investindo em outros setores da rede municipal de ensino, tanto em melhorias pedagógicas como também estruturais como as revitalizações das escolas e creches. A atual gestão já finalizou as revitalizações em mais de 21 unidades de ensino, entre creches e escolas. Além disso, 10 unidades estão no momento em obras para garantir melhorias para todos os estudantes e profissionais.