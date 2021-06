Resende entrega nova creche e oferece 60 novas vagas

Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 14:46 horas

Resende – A nova Creche Municipal Professora Walda Walkyria Bruno, localizada na Rua Dr José Uchôa, no bairro Surubi Velho, foi entregue nesta quarta-feira (02) pela prefeitura de Resende. Após meses de obra, a unidade escolar está oferecendo 60 novas vagas para as crianças em idade de creche.

Matrículas e início das atividades

Na próxima semana, a partir do dia 7 de junho, a Secretaria Municipal de Educação, dará início ao período de matrículas para a nova creche. Nesta etapa do processo, a gestão municipal trará mais informações através de seus canais oficiais. A expectativa é de que no dia 14 de junho as atividades presenciais com crianças de creche 3 e 2 retornem, conforme previsto no Plano de Retorno das Atividades Presenciais, seguindo os protocolos pedagógicos e sanitários.

Obras da creche

O prédio onde agora está a nova creche passou por uma verdadeira transformação nos últimos meses. Há tempos, o local já funcionava como posto de saúde e estava desativado. As obras trouxeram reforma de pisos, cobertura, revisão elétrica e hidráulica, além da substituição de grades e revitalização da fachada.

O espaço foi ampliado para que na nova creche as crianças possam estudar e conviver em um ambiente mais adequado, com cozinha e dispensa renovadas, além de corredores mais arejados com pias para higiene das mãos. As 60 vagas geradas seguem a tendência da atual gestão municipal de atender a demanda da população por mais vagas em creches. Com ampliações e novas estruturas, o objetivo vem sendo alcançado ao longo dos anos.

– Já passa de 500 o número de novas vagas em creches geradas durante a atual gestão. Isso é motivo de muita alegria e o município não está medindo esforços para melhorar e expandir cada vez mais os números. A Creche Municipal Professora Walda Walkyria Bruno é mais um fruto de todo esforço e uma conquista importante. Mostra como é possível fazer muito com pouco, pois o município tinha um espaço desativado e inutilizado. Aproveitamos e transformamos em uma creche, com a devida estrutura adequada – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Mais uma unidade de ensino, que fica no Parque Minas Gerais, está sendo construída e a prefeitura está reformando outras escolas e creches.