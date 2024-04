Resende entrega obras de escola municipal na Serrinha do Alambari 

Resende – As obras da Escola Municipal Moacir Coelho da Silveira, localizada na Serrinha do Alambari, serão entregues nesta terça-feira (2), às 15h30, pela prefeitura de Resende. As melhorias beneficiam cerca de 50 alunos, além de funcionários e professores que trabalham no local.

Segundo a prefeitura, a reforma trouxe como benefício a ampliação da biblioteca, a construção de cobertura na entrada da unidade, novas instalações elétricas e hidrossanitárias, troca de todo o telhado da unidade, nova drenagem pluvial de toda escola, a construção de uma fossa, filtro e sumidouro, retirada do antigo piso de placas de concreto, a execução de novo piso de granitina, piso cerâmico e revestimento de toda a escola.

Além disso, as equipes fizeram a pintura geral interna e externa, construção do abrigo de gás, construção de uma lavanderia, a construção do muro com grades em torno da escola, concretagem da calçada em torno da unidade, troca de todas as portas, instalação de novas janelas, instalação da coifa e exaustor na cozinha, entre outras novidades.

– Educação continua sendo uma das prioridades da atual gestão, que desde o início ouviu as demandas de cada escola e gradativamente segue promovendo as melhorias e reparos necessários para cada uma delas. Infelizmente não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, mas com comprometimento, paciência e empenho, já foram dezenas de escolas beneficiadas. Na Escola Moacir Coelho da Silveira não foi diferente. É uma unidade que recebeu melhorias importantes para acolher alunos, professores e funcionários – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A unidade disponibiliza turmas da Educação Infantil ao 9º ano. De acordo com a secretária municipal de Educação, Rosa Frech, a reforma e as melhorias no local eram aguardadas há muito tempo e fazem toda a diferença no ambiente de aprendizado dos alunos.

– A E.M. Moacir Coelho da Silveira ganhou nova vida e isso tem impacto muito grande no aprendizado e desenvolvimento desses alunos, além dos familiares ficarem mais tranquilos com a comodidade e segurança dos alunos. Com as obras, resolvemos problemas estruturais e demandas de quem vive no cotidiano da escola, assim como já aconteceu em várias outras unidades. Estamos muito felizes com o resultado e agora nosso desejo é que todos desfrutem das melhorias – comentou a secretária de Educação, Rosa Frech.