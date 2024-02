Resende: Escola das Artes promove ‘Show com os Professores’ neste sábado

Resende – Acontece neste sábado (03), em Resende o “Show com os Professores” da Escola das Artes Maestro Aniceto Senna. A apresentação será no Calçadão do Campos Elíseos das 9h às 12h.

O objetivo do show é apresentar à população as aulas oferecidas na Escola das Artes e oportunizar aos munícipes a chance de realizar as inscrições em um dos centros comerciais de maior movimento da cidade. As aulas têm previsão para iniciar no dia 5 de fevereiro, próxima segunda-feira.

As aulas oferecidas são para musicalização infantil (flauta doce para crianças de 5 a 8 anos); iniciação musical (violão, teclado, canto/coral/técnica vocal para crianças de 8 a 12 anos); e iniciação musical (violão, teclado, contrabaixo, guitarra, canto/coral/técnica vocal para pessoas a partir de 12 anos, sem limite de idade, conforme disponibilidade de vagas).

As inscrições deverão ser feitas presencialmente na secretaria da Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna, que fica localizada na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, n°117, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h.

No ato da inscrição, é necessário uma foto ¾, cópia do comprovante de residência, cópia de identidade/CPF ou certidão de nascimento. Vale destacar que, para os candidatos menores de 18 anos, as inscrições só podem ser feitas pelo responsável, com apresentação da cópia do RG dos pais ou responsável.

– As aulas promovidas pela Escola das Artes são um sucesso. Buscamos sempre incentivar a cultura e fomentar as tradições musicais nos jovens e adultos. Oferecemos musicalização desde os cinco anos de idade para despertar os interesses culturais desde pequenos e, quem sabe, futuros artistas no cenário musical do país – disse Thiago Zaidan, presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.