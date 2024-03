Resende está com inscrições abertas para a Corrida Federal Kids   

Resende – As inscrições para a Corrida Federal Kids estão abertas para toda a população, principalmente para pais e familiares que tenham crianças em casa ou desejem se empenhar na luta contra a pedofilia. A corrida está prevista para acontecer no dia 10 de março, com largada programada para o Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, às 8h.

As inscrições já podem ser feitas no site da Federal Kids, no seguinte link: https://encr.pw/FEDERALKIDS2024 . A corrida acontece num domingo, no período das 8h às 9h. As crianças participantes devem obrigatoriamente estar acompanhadas por um responsável durante a atividade.

A corrida terá o seguinte percurso: De 0 a 8 anos – 200 metros – 100 metros ida e 100 metros volta; de 09 a 11 anos – 500 metros – 250 metros ida e 250 metros volta; de 12 a 14 anos – 1,5 k – 750 metros ida e 750 metros volta.

O kit da corrida é composto por uma camisa adulto, uma camisa infantil, um número de peito adulto, um número de peito infantil, uma sacola, dois livros com tema Pedofilia – Prevenção e Identificação do crime. Os kits poderão ser retirados no sábado, dia 9, das 9h às 14h, no Parque das Águas.

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Federal Kids é voltada para toda a família, onde pais, responsáveis e filhos poderão passar por um período do dia visitando as atrações do local e tendo contato com o tema.