Resende está com matrículas abertas para os programas EJA e Projovem - Diário do Vale

Resende está com matrículas abertas para os programas EJA e Projovem

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2023, 14:51 horas

Resende – A Secretaria Municipal de Educação de Resende anunciou que estão abertas as matrículas para o 1° semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para o Projovem Urbano. Os interessados em retomar com os estudos podem se matricular em uma das três unidades de ensino que oferecem a modalidade presencialmente das 18h às 22h.

As unidades de ensino que oferecem a modalidade da EJA são: Escola Municipal Maria de Assis Barboza e Colégio Municipal Getúlio Vargas. O Projovem será realizado na Escola Municipal Lídia Pires de Magalhães

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é voltada para pessoas a partir de 15 anos que não completaram os anos da Educação Básica (Ensino Fundamental) na idade apropriada e querem retornar aos estudos. E também para os adultos e idosos que desejam completar a alfabetização.

Já o Projovem Urbano tem como objetivo elevar a escolaridade de jovens com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino fundamental, visando à conclusão desta etapa por meio da modalidade de Educação de Jovens e Adultos integrada à qualificação profissional e o desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania, na forma de curso, conforme previsto no art. 81 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Os jovens e adultos interessados devem ir até uma das escolas e apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, certidão de nascimento; foto 3×4; declaração de escolaridade, transferência ou histórico escolar; e comprovante de residência.

– O EJA e o Projovem são alternativas fundamentais para quem quer dar sequência aos estudos e busca mais dignidade. Recebemos alunos dos mais variados níveis de escolaridade e encaminhamos para a respectiva turma, que vai atender as necessidades desse aluno. A educação transforma vidas e esses programas são uma oportunidade extra de trazer uma nova vida para pessoas que não tiveram a oportunidade de seguir com os estudos ou por algum motivo não puderam completar esses ciclos – disse a secretária de Educação, Rosa Frech.

Vale destacar que as aulas já estão em andamento nas três unidades. As turmas são organizadas em fases, baseando-se no ano de escolaridade de cada aluno. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3360-6089.