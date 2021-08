Resende estende funcionamento do abrigo provisório à população em situação de rua até o fim do mês

Matéria publicada em 10 de agosto de 2021, 16:47 horas

Resende – O funcionamento do abrigo provisório, montado no Espaço Z, será estendido até o dia 31 deste mês, em Resende. Segundo a prefeitura, o local está comportando uma média de 20 pessoas em situação de rua por noite e recebeu mais de mil itens frutos de doações, entre peças de vestuário, itens para proteção contra o frio e alimentos em geral.

Solidariedade

A solidariedade da população de Resende resultou em voluntários para o preparo de sopão e a doação de diversos itens, como blusas, casacos, lençóis, toalhas, calças, bermudas, travesseiros, meias, toucas e fronhas. Da parte de alimentação, foram refeições, pizzas, canjica, arroz doce, bolo e outras doações que chegaram, contando também com o apoio de comunidades religiosas, da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e empresários do município.

Segundo o prefeito Diogo Balieiro Diniz, a ação, além de proteger a população em situação de rua da frente fria, promove uma aproximação maior entre este público e os serviços de assistência social oferecidos no município.

– Foi um gesto importante da gestão municipal, que não poderia descansar enquanto pessoas enfrentavam as baixas temperaturas nas ruas, desamparadas. Conseguimos boa adesão, a população abraçou essas pessoas com muita solidariedade e a gestão municipal quer continuar fazendo por essas pessoas o possível para que possam dar os primeiros passos rumo a uma vida mais digna. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos está tendo a oportunidade de se aproximar mais dessa população e tentar ajudar com o possível. Agora, estenderemos esse abrigo provisório até o fim do mês para que tenhamos mais tempo para fazer a diferença na vida dessas pessoas – explicou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Mesmo com o funcionamento do abrigo provisório, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos continuará com o serviço de abordagem noturna, buscando aquelas pessoas que ainda assim não optam por utilizar os serviços da gestão municipal.

Para doar

Para efetuar uma doação, basta procurar o Espaço Z, uma unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) ou qualquer unidade de serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.