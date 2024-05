Resende estende horário do mutirão de exames preventivos

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza nesta quarta-feira, (29), mais um mutirão de exames preventivos. Os procedimentos acontecem em 14 Postos de Saúde da Família das 17h às 20h.

De acordo com o Secretário de Saúde, Jayme Neto , a ação tem como objetivo ampliar o número de preventivos feitos na rede pública, oferecendo a oportunidade de atendimento às moradoras de Resende que não conseguem tempo disponível para os exames de rotina no decorrer da semana, em virtude de trabalho e outros motivos.

Segundo o Secretário não é necessário fazer pré-agendamento, basta comparecer à unidade dentro do horário. É importante reforçar que as mulheres interessadas em participar da ação não precisam morar nos bairros participantes deste mutirão.

– Os mutirões permitem às mulheres a realização do exame preventivo no período noturno, quando muitos já encerram o expediente no trabalho e conseguem dedicar um tempo para cuidar da saúde. Os preventivos em horário estendido acontecem periodicamente, possibilitando novos cronogramas e oportunidades. É sempre necessário informar que o preventivo permite a detecção precoce do câncer de colo do útero. Por isso, é tão importante para a saúde feminina – explicou Jayme Neto, secretário de Saúde de Resende.

Locais:

PSF Liberdade: 3360-2890

PSF Paraíso: 3354-6571

PSF Centro: 3355-4511

PSF Grande Alegria: 3354-8178

PSF Itapuca: 3360-5259

Policlínica do Manejo: 3354-7505

PSF Jardim Primavera: 3381-7791

PSF Novo Surubi: 3360-5072

PSF Cabral: 3360-6680

PSF Nova Alegria: 3355-5003

PSF Cidade Alegria (Caixa D’Água): 3381-6935

PSF Morada do Contorno: 99849-5363

PSF Surubi: 3354-1935