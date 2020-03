Resende fará ‘Dia D’ contra o Sarampo no próximo sábado

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 12:07 horas

Resende – A prefeitura de Resende promoverá o Dia D contra o Sarampo no próximo sábado (7), em todos os postos de saúde do município. A intensificação contra o sarampo será das 8h às 17h para o público-alvo é formado por pessoas a partir de seis meses a 59 anos.

Será necessário levar a caderneta de vacinação e o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) para imunização.

O Dia D faz parte da campanha nacional de intensificação de vacinação contra a doença e vai imunizar as pessoas que não conseguem ir aos postos durante a semana. Crianças menores de seis meses, gestantes, pessoas imunocomprometidas e aquelas que estão com suspeita de sarampo não devem se vacinar.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SVS), até fevereiro deste ano foram registrados 189 casos, além da morte de um bebê de oito meses, a primeira após 20 anos sem sarampo no estado do Rio de Janeiro.

Na região Sul Fluminense, até o momento apenas Barra do Piraí confirmou um caso de sarampo em 2020.