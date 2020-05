Resende faz mais uma etapa de vacinação contra gripe no sistema drive thru

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 14:39 horas

Faixa etária contemplada é de 6 meses a 5 anos para crianças e de 55 a 59 anos para adultos; ação acontece na Área de Exposições

Resende- Nesta terça-feira, dia 19, acontecerá mais uma etapa da campanha de vacinação contra Influenza no sistema drive thru, a partir das 9h, na Área de Exposições, para gestantes, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos e os adultos com idade entre 55 e 59 anos. A escolha do público contemplado, como de costume, acontece em virtude da maior vulnerabilidade ao vírus da gripe. Ou seja, a campanha prioriza aqueles que estão mais suscetíveis a Influenza.

O sistema utilizado é simples e seguro, através do qual os munícipes formam filam dentro dos veículos e recebem a dose sem que seja necessário sair, evitando o contato direto com pessoas que não sejas os profissionais responsáveis. A documentação necessária é a carteira de vacinação, no caso das crianças de 6 meses a 5 anos; documento de identificação e cartão do pré-natal, para as gestantes; e documento de identificação, comprovando a idade, para os adultos entre 55 e 59.

– Em tempos de pandemia, com a Covid-19, a vacinação em sistema drive thru foi um recurso de grande importância para que a Prefeitura possa proteger a população contra a Influenza, outra doença preocupante. Uma população imunizada significa unidades de saúde menos procuradas, significa uma população mais saudável e resistente. Os esforços são para fortalecer esse cuidado e diminuir as aglomerações no município – disse o Secretário Municipal de Saúde, Alexandre Vieira.