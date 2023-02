Resende faz promoção de ingressos e jogo da Copa do Brasil terá entrada gratuita - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2023, 14:16 horas

Alvinegro disputa vaga contra o Ferroviário-CE, nesta terça-feira (28), no Estádio do Trabalhador



Resende – O Resende fará uma promoção de ingressos para a partida da primeira Fase da Copa do Brasil, disputada nesta terça-feira (28), às 15h30, no Estádio do Trabalhador. Para o confronto com o Ferroviário-CE, a diretoria do Gigante do Vale não cobrará entrada. O clube vai subsidiar 900 ingressos para o torcedor do Resende. Os ingressos deverão ser retirados nas bilheterias do estádio, na terça-feira, a partir das 14 horas. A carga máxima disponível será de 999, com 10% destinado à venda para o torcedor visitante.

O diretor executivo do alvinegro, Eduardo Gomes, ressaltou que, por conta do horário da partida, momento em que muitas pessoas estarão em horário de trabalho e aula, o objetivo é atrair o máximo de torcedores possíveis.

– Nós precisamos fazer valer nosso mando de campo. Sabemos da força do Resende em casa e como nossa torcida faz a diferença. Fizemos um esforço junto à CBF para trazer o jogo para nossa cidade, porém, por conta do horário e do dia, sabemos que muitos torcedores não poderão comparecer, então, a ação visa atrair todos que tiverem disponibilidade para que possam apoiar o time da cidade na busca da classificação – explicou.

Resende e Ferroviário estão na chave 1 e decidirão, em jogo único, quem avança na competição. Segundo o regulamento, a equipe de menor ranking na CBF, no caso, o Resende, tem o mando de campo, enquanto o Ferroviário tem a vantagem do empate.

Em caso de vitória, o Gigante do Vale irá enfrentar na segunda fase o Campinense-PB ou Grêmio.

– É um confronto de mata-mata e precisamos da vitória para seguir na competição mais democrática do país. Contamos com o apoio da nossa torcida e temos certeza que faremos valer nosso mando. É preciso deixar claro que não haverá portões abertos. A nossa promoção vale para os 900 primeiros torcedores do Resende que retirarem o ingresso. Por questões legais, não será permitida a entrada de nenhum torcedor sem ingresso – reforçou o diretor executivo do Gigante do Vale.

O Resende está na sua terceira participação na Copa do Brasil. A melhor campanha foi em 2013, quando chegou à segunda fase da competição.

Doação de Alimentos

Além da entrada gratuita, a diretoria do Resende estará promovendo também uma campanha social em prol das vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral paulista. Com isso, haverá um ponto de coleta, na entrada do estádio, de alimentos não-perecíveis, itens de higiene pessoal e roupas, para doação aos desabrigados.

– Haverá gratuidade, mas qualquer doação será muito bem-vinda, diante da necessidade das vítimas das chuvas – ressaltou Eduardo.