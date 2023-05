Resende faz promoção de ingressos para jogo contra o Araruama

Matéria publicada em 23 de maio de 2023, 15:51 horas

Mulheres e crianças não pagam para assistir ao confronto; entradas serão vendidas a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Resende – O Resende recebe o Araruama nesta quarta-feira, dia 24, às 15h, no estádio do Trabalhador, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca A2. O Gigante do Vale quer fazer valer o fator casa para conquistar a sua primeira vitória na competição. Para isso, a diretoria alvinegra preparou uma promoção de ingressos: mulheres e crianças não pagam entrada.

Já os ingressos para o confronto serão vendidos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). As vendas serão apenas no dia da partida, a partir das 14h, nas bilheterias do Trabalhador.

– O Estadual é um campeonato de tiro curto e vencer em casa é fundamental para nossas ambições na competição. Que a torcida possa comparecer e nos apoiar, porque sabemos que não será uma partida fácil, assim como serão todas neste Estadual. Estamos vindo de um jogo contra a Portuguesa pela Série D onde fomos bem, mas, infelizmente, não conseguimos a vitória. Mas é virar a chave, entrar focados para fazermos o nosso melhor e buscar os três pontos – destacou o CEO do Resende, Eduardo Gomes.