Resende FC anuncia novo técnico

O próximo desafio do Resende será contra o Duque de Caxias, no sábado (6), às 14h45, no estádio Marrentão, em Xerém, pela 8ª rodada da Série A2.

Como jogador, Viola teve passagens por clubes como Portuguesa-SP, Palmeiras, Criciúma e pela base da Seleção Brasileira. Iniciou sua carreira de treinador em 2018 no São Carlos e, posteriormente, liderou o Grêmio São Carlense por quatro temporadas, alcançando duas semifinais da segunda divisão do Campeonato Paulista. Em 2023, classificou a equipe para a Série A4 de 2024 e também dirigiu o Vocem-SP na Série A4 Paulista.

Resende – A diretoria do Resende FC anunciou nesta terça-feira (2), a contratação de Marcus Vinícius, conhecido como Viola, de 39 anos, como novo técnico para a temporada 2024. Viola comandará a equipe nas disputas da Série A2 do Campeonato Carioca e da Copa Rio.