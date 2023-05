Resende FC anuncia parceria com a ArcelorMittal

Matéria publicada em 4 de maio de 2023, 11:16 horas

Gigante do Vale e grupo de siderurgia vão investir em projetos sociais juntos. Ações devem contemplar até mil crianças no Sul do Estado

O Resende FC, a Fundação ArcelorMittal e a ArcelorMittal firmaram, na tarde da última quarta-feira, dia 26, no CT Pelé Academia, uma parceria que vai investir na montagem de núcleos sociais para a prática de futebol, além de investimento na formação de atletas das categorias de base do clube. A parceria vai contemplar quase mil crianças e adolescentes de Resende e cidades vizinhas.

“Era um namoro antigo. Por meio de projetos incentivados e com o trabalho de excelência, conseguimos despertar a atenção de uma empresa gigante e que tem duas grandes fábricas na região, sendo uma em Resende e outra em Barra Mansa. É o maior grupo de siderurgia do mundo, atrelando sua marca ao maior jogador de futebol de todos os tempos”, destacou Eduardo Gomes, diretor-executivo do Resende.

O investimento realizado pela ArcelorMittal, por meio da Fundação ArcelorMittal, prevê a criação de núcleos do Resende FC, para crianças e jovens entre 5 e 15 anos. Este projeto tem caráter exclusivamente social e contará com suporte da prefeitura do município, que vai ceder profissionais. Inicialmente, seis núcleos, divididos entre futsal e futebol de campo, serão criados nos próximos dois meses. Além disso, o recurso contribui para a formação das categorias de base do clube, que além da inclusão social, dá suporte para o desenvolvimento de atletas.

“Inicialmente, além dos núcleos, que é algo que já estamos tirando do papel, a ArcelorMittal vai estampar a marca em nossas camisas nas três categorias de futsal (sub-9, 11 e 13), e nas categorias de base do clube, do sub-15 até o sub-20”, explicou Gomes.

“Esporte, cultura e educação são os pilares para o desenvolvimento de qualquer cidadão. Construir junto é fundamental. Nosso objetivo é gerar transformação social, inclusão, e acreditamos que nossas ideias convergem com as diretrizes da Pelé Academia, que forma cidadãos, antes de formar atletas. Será uma parceria de muito sucesso, estamos felizes com ela e tem potencial para crescer muito”, destaca Herik Marques, diretor superintendente da Fundação ArcelorMittal.

Sobre a Fundação

A Fundação ArcelorMittal é o núcleo de investimento e transformação social do Grupo ArcelorMittal, e sua estratégia principal se divide em três eixos de atuação: educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas nessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos para um futuro melhor. Saiba mais em: www.famb.org.br.