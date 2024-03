Resende FC inicia a sua pré-temporada

Resende – A equipe profissional do Resende se apresentou nesta terça-feira (5), no Centro de Treinamentos Pelé Academia e iniciou os treinamentos de pré-temporada sob comando da comissão técnica do clube, comandada pelo treinador Carlos Leria.

O primeiro desafio do Gigante do Vale nesta temporada será a disputa do Campeonato Carioca A2, que tem previsão para começar em maio e o clube poderá buscar o seu retorno a elite do futebol do Rio.

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), ainda não definiu a tabela com datas e horários dos jogos da competição.

