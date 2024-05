Resende – O Resende Futebol Clube faz, neste domingo (19), sua estreia no Campeonato Carioca, Série A2. O Gigante do Vale recebe o Americano no Estádio do Trabalhador, às 15 horas. A partida também será transmitida pela TV Alerj, no Youtube.

Em busca de voltar à Série A1, o Resende espera o público em casa para o início do campeonato. O preço dos ingressos é de R$20 (inteira)/R$10 (meia).