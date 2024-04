Resende finaliza obra da quadra poliesportiva em Grande Alegria

Resende – A Prefeitura de Resende entrega uma nova obra muito aguardada pelos moradores da região da Grande Alegria. Nesta quinta-feira (25), às 20h, acontece a cerimônia de entrega da nova quadra poliesportiva da Morada do Contorno, que fica no Parque das Comunidades, na Avenida Tocantins.

O projeto da nova quadra englobou acerto de todo o terreno, preparo e compactação do terreno para execução do piso de concreto armado, novas calçadas de acesso e instalação de pisos intertravados. Além de plantio de grama, muro de fechamento em blocos de concreto, alambrados e instalações elétricas.

O Parque das Comunidades, que foi inaugurado no início de 2023, possui campo de futebol, parque infantil completo, paisagismo, mobília urbana, quiosques, Academia da Melhor Idade, mesas de jogos, bicicletário e iluminação de LED completa.

– Esta é mais uma das obras em área de lazer que entregamos à população. Tudo foi projetado pensando nas demandas da população, proporcionando mais opção, conforto, qualidade de vida e, claro, segurança. O Parque das Comunidades foi construído do zero e é muito querido pela população, que ganhou mais uma opção de lazer e para realizar atividades físicas – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Recentemente, a Prefeitura de Resende entregou outras duas obras importantes na região da Morada do Contorno: a Creche CMEI Menino Jesus e a Unidade de Saúde da Família Anamaria Sene de Brito Guimarães. A unidade de ensino foi totalmente reconstruída, passando por intervenções importantes nas áreas internas e externas. Já a USF, construída do zero, chegou para atender a demanda da população local com uma estrutura completa.