Resende firma parceria para construção de condomínio industrial

Resende -A Prefeitura de Resende deu mais um passo para o desenvolvimento econômico da cidade. O prefeito Diogo Balieiro Diniz se reuniu nesta quarta-feira, dia 21, com representantes da Associação dos Processadores de Aço (Aproaço) para iniciar uma parceria para a construção de um Condomínio Industrial, que prevê um investimento inicial de 10 milhões de reais.

O Condomínio Industrial consiste na construção de galpões em uma área de aproximadamente 150 mil metros quadrados (próximo a localidade onde atualmente já funciona o Polo Industrial), que receberão empresas interessadas em investimentos em Resende. Neste primeiro momento, ao menos 10 empresas já estarão em operação com o início das atividades no Condomínio, com a previsão de gerar 500 novos postos de trabalho. O novo polo terá capacidade máxima para 40 empresas.

A Aproaço ficará responsável pela construção do Condomínio Industrial. O município de Resende entra nesta parceria com a isenção de impostos municipais, assegurado pela lei nº 3.447/2018 sobre o fomento do desenvolvimento econômico e social em todo o município.

– Trabalhamos diariamente para trazer investidores ao município e podemos comemorar, já que desde o início da atual gestão, somamos muitos saldos positivos. Resende vem crescendo substancialmente nos últimos oito anos, tanto em condições de infraestrutura quanto econômicas. Esta é mais uma oportunidade para o crescimento socioeconômico do município, principalmente, porque dezenas de empresas já manifestaram interesse em investimentos no Condomínio Industrial – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.